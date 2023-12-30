Уряд завершив формування наглядової ради "Нафтогазу"

На засіданні Кабінету міністрів 29 грудня 2023 року було призначено представника держави до наглядової ради НАК "Нафтогаз", чим завершено її формування, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки на сайті Уряду.

Представником держави у наглядовій раді "Нафтогазу" буде Костянтин Марʼєвич, перший заступник держсекретаря Кабміну.

Як зазначається, як представник держави Костянтин Мар'євич входив до наглядових рад АТ "Магістральні газопроводи України", АТ "Укрзалізниця" та продовжує бути у Наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Більшу частину складу наглядової ради було сформовано на початку 2023 року. Вона складається з чотирьох незалежних директорів та трьох представників від держави.

Нагадаємо:

Протягом 2023 року "Нафтогаз" повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings 19 грудня повідомило про підвищення довгострокового рейтингу дефолту НАК "Нафтогаз України" з "RD" (обмежений дефолт) до рівня "CC" (переддефолтний рівень).