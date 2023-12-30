Британська розвідка: Щоденні втрати військ РФ в Україні зросли у 2023 року

Британська розвідка відзначає зростання щоденних втрат в особовому складі сил РФ у війні проти України та прогнозує, що з такими темпами до 2025 року загальна цифра перетне позначку у 500 тисяч, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 30 грудня.

Розвідка зазначає, що у 2023 році середні щоденні втрати росіян в особовому складі, вбитими й пораненими, зросли до майже 300 на день, що більше, ніж у 2022 році.

"Це зростання щоденних втрат, про які повідомляє українська сторона, майже напевно є свідченням деградації російських сил і їхнього перетворення на "масову армію" нижчої якості та більшої кількості після "часткової мобілізації" резервістів у вересні 2022 року. Росії ймовірно знадобиться 5-10 років на відновлення когорти високопрофесійних та досвідчених підрозділів", – зазначає розвідка.

Аналітики зауважують, що якщо поточні темпи втрат зберігатимуться протягом 2024 року, до 2025 року втрати Росії вбитими й пораненими сягнуть понад пів мільйона. Розвідка нагадує, що при цьому за 9 років війни в Афганістані СРСР втратив приблизно 70 тисяч осіб.