У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги: ПВО сбила ракету (Оновлено)

У Дніпрі вдень 30 грудня пролунали вибухи під час повітряної тривоги – ППО збила російську ракету біля міста, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили, "Суспільне", очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Повітряники попередили про політ ракети, імовірно Х-59, в напрямку Дніпра.

Пізніше ЗМІ написали, що у місті було чути вибухи.

Оновлено: Пізніше в ОВА пояснили, що ПвК "Схід" збили ракету над Дніпровським районом.

Нагадаємо:

У Росії вранці 30 грудня злетів літак-винищувач МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". Через це в усіх областях України було оголошено повітряну тривогу на півтори години.