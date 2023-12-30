В Україні розпочато майже 110 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів окупантів
З початку повномасштабної війни зареєстровано 109 377 кримінальних проваджень, повідомляє Ділова столиця.
Про злочини, вчинені військовими РФ під час повномасштабного вторгнення в Україну, розповіли в Нацполіції.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 109 377 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками.
З них:
- 94 877 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни)
- 9 249 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)
- 3 512 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність)
- 239 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада) та ін.