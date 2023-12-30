Атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв – Кличко
Ракетна атака Росії на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців Києва, повідомив мер Віталій Кличко, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Кличко у Telegram.
Кількість загиблих зросла до 16 людей. У столиці 1 січня буде день жалоби.
"На цей час 16 тіл загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі.
Рятувальники продовжують працювати і до завтра розбиратимуть завали.
1 січня в Києві буде оголошене днем жалоби".
Нагадаємо:
У Запоріжжі, Одесі й Дніпрі 30 грудня оголошено днем жалоби. Внаслідок ракетного удару, вчиненого Росією вранці 29 грудня, у Запоріжжі загинули 9 осіб, у Дніпрі – 6 жителів, в Одесі – 4-ро.