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Атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв – Кличко

Атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв – Кличко
Фото: КМДА

Ракетна атака Росії на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців Києва, повідомив мер Віталій Кличко, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Кличко у Telegram.

Кількість загиблих зросла до 16 людей. У столиці 1 січня буде день жалоби.

"На цей час 16 тіл загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі.
Рятувальники продовжують працювати і до завтра розбиратимуть завали.
1 січня в Києві буде оголошене днем жалоби".

Нагадаємо:

У Запоріжжі, Одесі й Дніпрі 30 грудня оголошено днем жалоби. Внаслідок ракетного удару, вчиненого Росією вранці 29 грудня, у Запоріжжі загинули 9 осіб, у Дніпрі – 6 жителів, в Одесі – 4-ро.

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