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Колишній прем’єр Грузії Іванішвілі оголосив про повернення до політики

Колишній прем’єр Грузії Іванішвілі оголосив про повернення до політики
Фото: Wikipedia

Колишній прем’єр Грузії, засновник керівної партії Грузії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі, якого вважають найбагатшою людиною Грузії, заявив, що повертається у політику і буде "почесним головою" партії, повідомляє Європейська правда.

Як повідомляє SOVA, про це він оголосив на з’їзді "Грузинської мрії".

Іванішвілі нагадав, що три роки тому дистанціювався від активних політичних процесів в країні.

"З власної ініціативи я повертаюся у політичне життя як почесний голова партії", – оголосив він. 

Він додав, що й протягом цього періоду періодично спілкувався з кількома особами з керівництва партії, щоб "підтримувати здорову ситуацію у колективі".

Видання "Ехо Кавказу" повідомляє, що на з’їзді 30 грудня "Грузинська мрія" оновлює політраду. У статуті партії планують скоротити кількість її членів з 20 до 15 + голова. 

Оновлений склад політради очолюватимуть чинний прем’єр Іраклій Гарібашвілі, екс-футболіст Каха Каладзе та чинний спікер Шалва Папуашвілі. 

На з’їзді також обговорюють підготовку до парламентських виборів 2024 року. 

Нагадаємо, Європарламент закликав ввести санкції проти Іванішвілі. У резолюції його назвали "олігархом", який пов'язаний із Кремлем і чинить негативний вплив на розвиток демократії в Грузії.

Восени 2022 року Україна запровадила санкції проти членів родини Бідзіни Іванішвілі, та нещодавно оголосила спонсором війни компанію, пов’язану з Іванішвілі. 

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