Держдеп схвалив продаж Ізраїлю снарядів в обхід Конгресу

Держсекретар США Ентоні Блінкен схвалив терміновий продаж Ізраїлю 155-мм артилерійських снарядів M107 і пов'язаного з ними обладнання на суму близько $147,5 млн, повідомляє Європейська правда.

Про це поінформувало Агентство зі співробітництва в галузі безпеки, що входить до складу Пентагону.

"Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю, і для національних інтересів США життєво важливо допомогти Ізраїлю розвинути і підтримувати сильний і готовий до самооборони потенціал. Пропонований продаж відповідає цим цілям", – ідеться в повідомленні.

Снаряди поставлятимуться із запасів армії США.

У відомстві зазначили, що продаж не матиме негативного впливу на обороноздатність США.

Як повідомляє Reuters, Блінкен заявив про надзвичайну ситуацію, що вимагає негайного продажу Ізраїлю снарядів, тим самим скасовуючи процедури у Конгресі.

Це вже вдруге за місяць адміністрація Байдена пропускає розгляд Конгресом питання про продаж зброї Ізраїлю. 9 грудня адміністрація використала надзвичайні повноваження, щоб дозволити продаж Ізраїлю близько 14 тисяч танкових снарядів.

Згідно з інформацією CNN, посадовці США очікують, що нинішня фаза наземної операції Ізраїлю в Газі, можливо, триватиме до січня 2024 року, перш ніж той перейде до менш інтенсивної стратегії, яка буде спрямована на конкретних бойовиків та лідерів ХАМАС.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль ризикує зазнати "стратегічної поразки" в Газі, якщо не докладе більше зусиль для захисту цивільного населення.