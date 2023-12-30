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Зеленський: Від ракетного удару 29 грудня загинуло 39 людей, ще 159 поранено

Зеленський: Від ракетного удару 29 грудня загинуло 39 людей, ще 159 поранено
Фото: Telegram

Президент Володимир Зеленський повідомив, що відомо про 39 загиблих та 159 поранених внаслідок масованого російського ракетного удару 29 грудня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Зеленський у Telegram.

"Досі тривають роботи з ліквідації наслідків учорашньої російської атаки. Постраждало майже 120 міст і сіл – сотні цивільних обʼєктів.
Загалом через цей удар терористів постраждали 159 людей. Серед них станом на даний час, на жаль, 39 загиблих".

Він подякував рятувальникам, комунальникам та поліцейським за роботу, а також західним партнерам за підтримку.

Передісторія:

  • Вночі та вранці 29 грудня Росія здійснила наймасованіший удар з повітря по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. 
  • У цілому над Україною ППО вдалося знищити 114 із 158 повітряних цілей ворога. За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.

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