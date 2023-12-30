Зеленський: Від ракетного удару 29 грудня загинуло 39 людей, ще 159 поранено
Президент Володимир Зеленський повідомив, що відомо про 39 загиблих та 159 поранених внаслідок масованого російського ракетного удару 29 грудня, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Зеленський у Telegram.
"Досі тривають роботи з ліквідації наслідків учорашньої російської атаки. Постраждало майже 120 міст і сіл – сотні цивільних обʼєктів.
Загалом через цей удар терористів постраждали 159 людей. Серед них станом на даний час, на жаль, 39 загиблих".
Він подякував рятувальникам, комунальникам та поліцейським за роботу, а також західним партнерам за підтримку.
Передісторія:
- Вночі та вранці 29 грудня Росія здійснила наймасованіший удар з повітря по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста.
- У цілому над Україною ППО вдалося знищити 114 із 158 повітряних цілей ворога. За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.