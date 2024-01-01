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Зеленський закликав жити за правилом "або працюєш, або воюєш"

Президент Володимир Зеленський у своєму новорічному зверненні закликав українців жити за правилом "або працюєш, або воюєш", пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Зеленський подякував всім українцям, які поставили своє життя на паузу, відклали все на потім, на "після перемоги", а також всім, хто каже: "Я працюю, і це не подвиг, а обов’язок. Я доначу, і це не подвиг, а норма". А також тим, хто знає, що війни не закінчуються самі собою, а їх закінчують, а перемогу не отримують, а здобувають".

"І для цього сьогодні ми маємо жити за правилом: або ти працюєш, або ти воюєш. Бо проти нас - найбільша у світі терористична організація. І очевидно, наскільки більше ми маємо робити, наскільки активніше робити, наскільки міцнішими мають бути наша єдність і боротьба", - наголосив президент.

Глава держави зазначив, що це знає кожен, хто живе за формулою "мушу робити більше, ніж можу", а не питає себе щодня, що він може зробити.

"Бо саме це означає слово "перемогти". Нашою мовою. Перемогти, пересилити себе, перебороти, зробити надзусилля й зробити більше, ніж здавалося на перший погляд. Бо насправді кожен із нас здатен на більше. Це щодня доводять наші героїчні люди. Наші герої", - додав він.

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