Зеленський закликав жити за правилом "або працюєш, або воюєш"

Президент Володимир Зеленський у своєму новорічному зверненні закликав українців жити за правилом "або працюєш, або воюєш", пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Зеленський подякував всім українцям, які поставили своє життя на паузу, відклали все на потім, на "після перемоги", а також всім, хто каже: "Я працюю, і це не подвиг, а обов’язок. Я доначу, і це не подвиг, а норма" . А також тим, хто знає, що війни не закінчуються самі собою, а їх закінчують, а перемогу не отримують, а здобувають".

"І для цього сьогодні ми маємо жити за правилом: або ти працюєш, або ти воюєш. Бо проти нас - найбільша у світі терористична організація. І очевидно, наскільки більше ми маємо робити, наскільки активніше робити, наскільки міцнішими мають бути наша єдність і боротьба" , - наголосив президент.

Глава держави зазначив, що це знає кожен, хто живе за формулою "мушу робити більше, ніж можу", а не питає себе щодня, що він може зробити.