ISW: У Кремлі призначили куратора медіапростору на окупованих територіях

На окупованій частині Запорізької області росіяни планують створити медіаконгломерат "Нові регіони" за підтримки федерального уряду РФ - куратором призначили першого заступника глави Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Кирієнко очолив заходи з "консолідації соціокультурного контролю над окупованими територіями України через інформаційний простір".

За даними ISW, окупаційний губернатор Запорізької області Євген Балицький заявив, що зустрічався з Кирієнком 31 грудня під час зустрічі з "працівниками культури" в окупованій Запорізькій області.

Повідомляється, що Кирієнко та Балицький обговорили розвиток культурних програм російського керівництва в окупованій Запорізькій області на 2024 рік, зокрема створення медіаконгломерату "Нові регіони", який працюватиме над медіапроектами в окупованій Україні за підтримки федерального уряду РФ.

У червні російські ЗМІ вже повідомляли, що російська окупаційна влада почала спроби переформатувати інформаційний простір за допомогою єдиних і централізованих медіаагентств.

Ключові висновки ISW за 31 грудня