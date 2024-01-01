ISW: У Кремлі призначили куратора медіапростору на окупованих територіях
На окупованій частині Запорізької області росіяни планують створити медіаконгломерат "Нові регіони" за підтримки федерального уряду РФ - куратором призначили першого заступника глави Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Кирієнко очолив заходи з "консолідації соціокультурного контролю над окупованими територіями України через інформаційний простір".
За даними ISW, окупаційний губернатор Запорізької області Євген Балицький заявив, що зустрічався з Кирієнком 31 грудня під час зустрічі з "працівниками культури" в окупованій Запорізькій області.
Повідомляється, що Кирієнко та Балицький обговорили розвиток культурних програм російського керівництва в окупованій Запорізькій області на 2024 рік, зокрема створення медіаконгломерату "Нові регіони", який працюватиме над медіапроектами в окупованій Україні за підтримки федерального уряду РФ.
У червні російські ЗМІ вже повідомляли, що російська окупаційна влада почала спроби переформатувати інформаційний простір за допомогою єдиних і централізованих медіаагентств.
Ключові висновки ISW за 31 грудня
- Президент Росії Владімір Путін використав своє щорічне новорічне звернення 31 грудня для конкретизації російських ідеологічних пріоритетів на 2024 рік, зокрема, не зробивши жодної згадки про війну в Україні, а натомість зосередившись на створенні ідеологічних умов на наступний рік.
- У ніч з 29 на 30 грудня та 31 грудня російські війська здійснили чергову серію ракетних і безпілотних ударів по Україні, підкресливши помітне збільшення останнім часом відсотка російських безпілотників "Шахід-136/131", які проникають через українські системи протиповітряної оборони або уникають їх.
- За повідомленнями, російські війська, зокрема повітряно-десантні війська (ПДВ), зазнають значних втрат в одночасних наступальних операціях з використанням важкої піхоти на кількох фронтах.
- Відомий російський блогер, пов'язаний з Кремлем, стверджував, що етнічні росіяни не мають достатньої внутрішньої влади в Росії, повторюючи при цьому про спільну російську інформаційну операцію, спрямовану на стирання української ідентичності.
- Російські та українські сили вели позиційні бої вздовж усієї лінії зіткнення, але 31 грудня не було підтверджено жодних змін на карті.
- Перший заступник голови Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко очолює зусилля з консолідації соціокультурного контролю над окупованими територіями України через інформаційний простір.