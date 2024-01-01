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На Львівщині через уламки "Шахеда" згорів музей Шухевича – Садовий

На Львівщині через уламки "Шахеда" згорів музей Шухевича – Садовий
Фото: СЕРП75ДНІПРО

В день народження Степана Бандери росіяни повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі.﻿ Про це заявив мер Львова Андрій Садовий, повідомляє Українська правда.

"В день народження Степана Бандери москалі повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі", – повідомив Садовий.

Також росіяни поцілили в університет в Дублянах, де 100 років тому навчався Степан Бандера.

Нагадаємо, вранці 1 січня у Білогорщі на околиці Львова через падіння уламків "Шахеда" виникла пожежа у Меморіальному музеї Романа Шухевича.

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