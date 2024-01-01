Курс валют НБУ на 1 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 1 січня 2024 року
Курс долара порівняно з 31 грудня досяг рівня 38.00 за 1 долар.
Євро подешевшав на 21 коп. до 42.00 за 1 євро.
Рубль не змінився, і його курс становив 4.22 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 31 грудня 2023 року.
Фунт стерлінгів подешевшав на 16 коп. до 48.33 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився на 2 коп. до 45.37 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 5 коп. до 9.68 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.002 000
|EUR
|Євро
|41,996 000
|RUB
|Рубль
|0.421 560
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.330 900
|CHF
|Швейцарський франк
|45.370 100
|PLN
|Польський злотий
|9.679 600