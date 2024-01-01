Курс валют НБУ на 1 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 1 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 31 грудня досяг рівня 38.00 за 1 долар.

Євро подешевшав на 21 коп. до 42.00 за 1 євро.

Рубль не змінився, і його курс становив 4.22 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 31 грудня 2023 року.

Фунт стерлінгів подешевшав на 16 коп. до 48.33 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 2 коп. до 45.37 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 5 коп. до 9.68 за 1 польський злотий.