Понад 60 "Шахедів" атакували південь, збили більш як 50 – Гуменюк

У ніч Нового року 1 січня росіяни запустили по півдню України понад 60 ударних дронів типу "Шахед", силам протиповітряної оборони вдалося знищити понад 50 з них.﻿﻿ Про це заявила керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

"В нашій зоні відповідальності спостерігали проліт понад шістьох десятків безпілотників, з яких п'ятдесят плюс було знищено" , – сказала вона. ﻿

Вона додала, що зараз ще підбиваються підсумки атаки, і остаточні дані стануть відомі пізніше.

Гуменюк розповіла, що атака почалася в 23:30. Було влучання в один з об'єктів припортової інфраструктури Одещини. Здійнялася пожежа, але її вдалося швидко погасити. Люди не постраждали.

За її словами, протягом ночі на півдні майже 11 годин працювала система ППО. Шахеди збивали на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині і Вінниччині. Найбільше збитих дронів було на Одещині – близько 30.

Гуменюк пояснила, що навіть збитий ППО шахед залишається дуже небезпечним. Він уже в збитому стані, коли падає, створює потужну вибухову хвилю, яка руйнує об'єкти навколо.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня кілька десятків російських ударних дронів були зафіксовані у повітряному просторі України. Впродовж ночі кілька з них долетіли на захід країни до Львова.