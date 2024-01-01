Байден назвав досягнення США у 2023 році: згадав про допомогу Україні

Президент США Джо Байден опублікував головні досягнення США за 2023 рік. Серед них є допомога Україні, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

Так допомога Україні перебуває у розділі "Зміцнення демократії всередині країни та за кордоном". У цьому розділі також є захист союзників та партнерів у Ізраїлі, зміцнення наших союзів у всьому світі. Також Байден виступав проти дискримінації та расизму.

Список основних досягнень виглядає так: