У Дніпропетровській області безпілотники влучили у підприємство та пошкодили ЛЕП

Російські війська атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе сьогодні вночі, 1 січня. Один із безпілотників потрапив у підприємство.﻿ Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"У Дніпрі ворожий БПЛА потрапив по одному з підприємств. Там сталося загоряння. Упродовж години пожежники ліквідували вогонь" , - заявив голова ОВА.

За його словами, півтори тисячі сімей у П'ятихатській громаді Кам'янського району залишалися без світла через безпілотника окупантів, який зачепився за лінію електропередач. Фахівці оперативно виїхали на місце та запитали вдома.

Нагадаємо, російські війська пізно ввечері 31 грудня запустили кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед" територією України з південного напрямку. Вибухи були чутні в Миколаєві, а також у Херсонській області та в районі Дніпра.