Close button
Новорічний розпродаж!Міжбанк від 916 грн. на місяць
Версія Pro від 108 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

У Дніпропетровській області безпілотники влучили у підприємство та пошкодили ЛЕП

У Дніпропетровській області безпілотники влучили у підприємство та пошкодили ЛЕП
Фото: ГУР

Російські війська атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе сьогодні вночі, 1 січня. Один із безпілотників потрапив у підприємство.﻿ Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"У Дніпрі ворожий БПЛА потрапив по одному з підприємств. Там сталося загоряння. Упродовж години пожежники ліквідували вогонь", - заявив голова ОВА.

За його словами, півтори тисячі сімей у П'ятихатській громаді Кам'янського району залишалися без світла через безпілотника окупантів, який зачепився за лінію електропередач. Фахівці оперативно виїхали на місце та запитали вдома.

Нагадаємо, російські війська пізно ввечері 31 грудня запустили кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед" територією України з південного напрямку. Вибухи були чутні в Миколаєві, а також у Херсонській області та в районі Дніпра.

Новини

Популярні теми форуму

analytics