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У новорічну ніч ППО збила рекордну кількість "Шахедів" – ЗСУ

У новорічну ніч ППО збила рекордну кількість "Шахедів" – ЗСУ
Фото: twitter.com/DefenceU

У новорічну ніч українські військові збили рекордну кількість "Шахедів" – 87 з 90.

Про це повідомили﻿ в Повітряних силах ЗСУ.

Атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава – Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Також російські війська завдали удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з окупованої частини Херсонської і Запорізької областей. 

Повітряні сили зазначають, що ППО працювала фактично у всіх регіонах.

Напад "Шахедів" відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил.

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