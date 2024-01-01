У новорічну ніч ППО збила рекордну кількість "Шахедів" – ЗСУ
У новорічну ніч українські військові збили рекордну кількість "Шахедів" – 87 з 90.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава – Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Також російські війська завдали удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з окупованої частини Херсонської і Запорізької областей.
Повітряні сили зазначають, що ППО працювала фактично у всіх регіонах.
Напад "Шахедів" відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил.