Атака 29 грудня: у Києві знову зросла кількість загиблих

Рятувальники дістали з-під завалів тіла ще 4 людей − таким чином кількість жертв російської масованої атаки 29 грудня зросла до 27. Про це заявив голова КМВА Сергій Попко.

"Рятувальники виявили ще 4 тіла загиблих під завалами. Загальна кількість загиблих вже − 27" , – заявив він.

За його словами, ще 30 осіб під час тієї атаки постраждали.

У ДСНС повідомили, що вже перемістили і вивезли 2 тисячі 675 м куб зруйнованих будівельних конструкцій.

Аварійно-рятувальні роботи тривають в цілодобовому режимі.

Наразі до них залучені 47 осіб та 21 одиниця техніки.

1 січня у столиці оголошений День жалоби.