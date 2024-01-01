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РФ втратила на війні понад 360 тисяч військових – Генштаб

РФ втратила на війні понад 360 тисяч військових – Генштаб
Фото: Facebook

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила приблизно 360 тисяч своїх військових, зокрема за останню добу – 780. Також вчора російські війська втратили 66 безпілотників, 6 танків, 17 бронемашин, 18 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 360 010 (+780) осіб,
  • танків − 5 983 (+6) од,
  • бойових броньованих машин − 11 087 (+17) од,
  • артилерійських систем − 8 482 (+18) од,
  • РСЗВ − 943 (+0) од,
  • засобів ППО − 625 (+2) од,
  • літаків −  329 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 657 (+66) од,
  • крилатих ракет − 1 709 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 23 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 11 330 (+38) од,
  • спеціальної техніки − 1 277 (+9) од.

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