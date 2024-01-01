РФ втратила на війні понад 360 тисяч військових – Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила приблизно 360 тисяч своїх військових, зокрема за останню добу – 780. Також вчора російські війська втратили 66 безпілотників, 6 танків, 17 бронемашин, 18 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.24 орієнтовно склали: