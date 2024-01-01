11 годин атак "Шахедами": які пошкодження в регіонах

У новорічну ніч Україна зазнала масованої атаки дронами, сталися влучання в кількох областях: в Одеській – у припортовий термінал і житлові будинки, у Миколаївській – в інфраструктурний об’єкт, у Вінницькій уламки дрона пошкодили гараж і вікна будинків, у Львові – об’єкти культури, повідомляє Українська правда.

"Протягом 11 годин тривала потужна масована дронова атака. Стартували дрони-камікадзе надвечір, а бойова робота закінчилася біля 4-ої ранку.

В новорічну ніч сили протиповітряної оборони на півдні збили 51 БпЛА типу "Shahed-131/136": 28 – на Одещині, 14 – на Миколаївщині, 5 – на Вінниччині, 2 – на Дніпропетровщині, по 1 – на Херсонщині і Кіровоградщині" , – повідомили в Силах оборони .

За даними Сил оборони півдня, "очевидним пріоритетом ворога залишається припортова інфраструктура Одещини, велика кількість дронів була спрямована з моря у прибережну зону".

В одному з припортових терміналів внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку оперативно приборкано. Люди не постраждали.

"Частину дронів близько опівночі ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів, де люди у власних домівках збирались родинами зустріти Новий рік. Внаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирних висотних будинки, 3 приватні будинки, господарські споруди. Одна людина загинула, трьох ушпиталено" , – повідомили Сили оборони півдня про ситуацію на Одещині.

На Миколаївщині влучання в інфраструктурний об'єкт спричинило потужну пожежу, але вогнеборці вправно її ліквідували. Інформації про постраждалих не надходило.

На Вінниччині в Тульчинському районі уламками збитого ворожого безпілотника пошкоджено гараж і скління кількох будинків. Люди не ушкоджені.

Раніше повідомлялося, що у Львові було влучання у Музей Романа Шухевича і в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера.