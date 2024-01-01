ГУР: Внаслідок удару по Бєлгороду загинув офіцер Слідкому РФ

Внаслідок удару 30 грудня по військових обʼєктах окупантів у Бєлгороді було ліквідовано офіцера слідчого комітету РФ Михайла Конопіцина. Раніше він воював проти України як командир взводу протитанкових ракет. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Бавовна" у Бєлгороді прорідила ряди офіцерів рашистських сил Росії" , - йдеться в повідомленні.

Так, внаслідок удару 30 грудня 2023 року по військових обʼєктах РФ ліквідовано 27-річного російського старшого лейтенанта Михайла Конопіцина.

Як зазначили в ГУР, у листопаді 2023 року його відрядили до Бєлгорода працювати у складі воєнного слідчого відділу слідчого комітету РФ.

До цього окупант воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.

Вранці суботи, 30 грудня, російські ЗМІ почали заявляти про нібито обстріл російського міста Бєлгород. Повідомлялось про пошкодження понад 40 будівель та 60 транспортних засобів, а також понад 10 загиблих.