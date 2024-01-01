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У Хмельницькій області поранено дитину внаслідок атаки безпілотників

У Хмельницькій області поранено дитину внаслідок атаки безпілотників
Фото: Facebook

У Хмельницькій області внаслідок новорічної масованої атаки дронів постраждала дитина, а також горів гараж. ﻿﻿Про це заявили в Хмельницькій обласній військовій адміністрації, повідомляє Українська правда.

"Вчора ввечері, під час сигналу "Повітряна тривога", в межах області сили ППО ЗСУ знешкодили 6 ворожих БпЛА типу "Shahed".
Внаслідок атаки поранення у вигляді відкритого пошкодження грудного відділу хребта отримала неповнолітня дитина. Її госпіталізували в лікарню", – йдеться в повідомленні.

Також в ОВА повідомили про пожежу приватного гаража, яку оперативно ліквідували".

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