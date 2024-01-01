Кім Чен Ин закликав "повністю знищити" Південну Корею та США у випадку "провокації"

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин висловив чергову погрозу Південній Кореї та Сполученим Штатам на зустрічі з вищим офіцерським складом армії КНДР, наголосивши на необхідності "повністю знищити" цих "ворогів", повідомляє Європейська правда.

Під час аналізу ситуації з безпекою на Корейському півострові, "яка з кожним днем наближається до межі збройного конфлікту", Кім закликав до "подальшого загострення заповітного меча для захисту безпеки й миру КНДР".

"Чим динамічніше розвивається корейська революція, тим відчайдушніше американські імперіалісти і клан Республіки Корея (офіційна назва Південної Кореї. – Ред.) намагаються її зупинити" , – цитують диктатора пропагандисти.

За словами Кім Чен Ина, "якщо ворог піде на військову конфронтацію й провокацію проти КНДР", північнокорейська армія "повинна завдати смертельного удару, щоб повністю знищити його, мобілізувавши всі найжорсткіші сили і засоби, не вагаючись ні на хвилину".

З 2022 року Північна Корея провела понад 100 ракетних випробувань, що спонукало США і Південну Корею розширити свої спільні військові навчання. КНДР також намагається зміцнити відносини з Китаєм і Росією.