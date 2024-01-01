Ізраїль частково виводить свої війська із Сектору Газа

Армія Ізраїлю виведе частину своїх бригад із Сектору Газа. Такі дії зумовлені успішним перехопленням контролю в регіоні, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Так, у відомстві заявили про звільнення п'яти бригад від бойових дій у Секторі Газа. Дане рішення пов'язане із отриманням військовими ЦАХАЛ все більшого контролю на землі.

Військові Ізраїлю висловили думку, що війна проти ХАМАС, ймовірно, триватиме протягом 2024 року. Також ЦАХАЛ підтвердив готовність до тривалих боїв, враховуючи зміни у темпах проведення військових кампаній.

Як зазначається у повідомленні, про це стало відомо в той момент, коли війська продовжували діяти в Газі.

Зокрема відомо, що:

162-га дивізія залишається зосередженою на районах Дарадж і Туфа в місті Газа;

36-та дивізія бореться з ХАМАСом у центрі Гази Аль-Бурейдж;

а 98-ма, 99-та дивізії та дивізії Гази діють на півдні Смуги, в районі Хан-Юніс.

Варто зауважити, що про корективи у розгортанні військовими Ізраїлю в Секторі Газа напередодні заявив прессекретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі. Дані зміни мають відбутись на тлі перспектив довготривалої війни з терористичним угрупуванням ХАМАС.