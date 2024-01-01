ISW: ЗСУ просунулися на Куп’янському напрямку

31 грудня українські війська просунулися на південний схід від Куп'янська та продовжили позиційні бої з російськими окупантами вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що російський "воєнкор" заявив, що українські війська контратакували поблизу Орлянки (на південний схід від Куп'янська) та досягли часткового успіху, однак в ISW не змогли підтвердити це.

Російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої тривають на північний схід від Куп'янська поблизу Синьківки, на південний захід від Сватового біля Макіївки та на південний захід від Кремінної неподалік Діброви, а також у Серебрянському лісництві.

За словами речника командування Сухопутних військ Збройних сил України підполковника Володимира Фітьо, українські війська ведуть активну оборону на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках та, за можливості, здійснюють наземні атаки.

31 грудня російські та українські війська продовжили позиційні бойові дії поблизу Бахмута, проте на цій ділянці лінія фронту не змінилася. Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута в районі Богданівки та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.