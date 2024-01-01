Польща надала Україні аварійну допомогу – викупила надлишки електроенергії

Через профіцит в енергосистемі 31 грудня 2023 року Польща надавала Україні аварійну допомогу, забравши надлишок електроенергії. Про це заявили в НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

"Вчора, у святковий вихідний день, в енергосистемі був профіцит електроенергії. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням й операційної безпеки енергосистеми, у відповідь на запит "Укренерго", польський оператор енергосистеми PSE з 11:00 до 13:00 надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 600 МВт-год." , – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 31 грудня вдень знову була обстріляна теплова електростанція у східному регіоні, є пошкодження. Попри це електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення потреб усіх споживачів.

Експорту електроенергії 1 січня немає. Імпорт запланований упродовж всієї доби зі Словаччини, Румунії та Молдови загальним обсягом 3961 МВт-год.