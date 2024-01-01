Окупанти знову обстріляли ТЕС у прифронтовій області – "Укренерго"
Російські війська вчора, 31 грудня, вкотре атакували одну з теплоелектростанцій у прифронтовому регіоні України. Про це заявили в НЕК "Укренерго", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
"Вчора вдень знову була обстріляна теплова електростанція в східному регіоні, є пошкодження", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили енергетики, наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.