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Окупанти знову обстріляли ТЕС у прифронтовій області – "Укренерго"

Окупанти знову обстріляли ТЕС у прифронтовій області – "Укренерго"
Фото: dtek.cоm

Російські війська вчора, 31 грудня, вкотре атакували одну з теплоелектростанцій у прифронтовому регіоні України. Про це заявили в НЕК "Укренерго", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Вчора вдень знову була обстріляна теплова електростанція в східному регіоні, є пошкодження", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили енергетики, наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

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