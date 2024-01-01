Міноборони цьогоріч закупить до 1 мільйона FPV-дронів – Умєров

Міністерство оборони вперше сформувало потребу на рівні Сил оборони та узгодило її з потужностями українських виробників. Зокрема, у 2024 році планується закупити до 1 мільйона FPV-дронів. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє Укрінформ.

"Міністерство оборони замовило перші партії FPV-дронів. Загалом у 2024 році держава планує закупити щонайменше мільйон дронів. Важливо, що вперше повну реальну потребу війська у дронах чітко пораховано та узагальнено. Ми працюємо над ефективною логістикою, над здешевленням закупівлі, над виробництвом достатньої кількості бойових частин" , - написав Умєров.

Як зазначив міністр оборони, раніше Міноборони не закуповувало цей ефективний та економічно вигідний засіб ураження противника через відсутність на законодавчому рівні чітких критеріїв та правил їх застосування на полі бою.

FPV-дрони закуповували волонтери, Мінцифри, обласні військові адміністрації.

Як зазначив міністр, загалом на 2024 рік Міноборони вперше сформувало узгоджену потребу на рівні Сил оборони.