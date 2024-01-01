Вимкнення Starlink в Криму зірвало першу атаку морських дронів – ЗМІ

У вересні 2022 року Україна вперше спробувала застовувати морські дрони проти російських суден в Севастопольській бухті, проте за 70 км від цілі зник зв'язок із "Старлінками" мільярдера Ілона Маска. Вмовити Маска ввімкнути зв'язок не вдалося, тому Україна модифікувала безпілотники, повідомляє Українська правда.

Перша спроба атакувати ворожі цілі у Севастополі відбулась в ніч з 16 на 17 вересня 2022 року.

У захищеному бункері за просуванням цих бортів стежили голова Служби безпеки України Василь Малюк і командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа, віцепрем'єр Михайло Федоров та ідеолог всієї програми надводних дронів бригадний генерал військової контррозвідки СБУ з позивним "Хантер".

За словами "Хантера", це були перші зразки морських дронів, тоді частина з них втопилися в морі або самопідірвались по дорозі в Севастопольську бухту.

Але 5 бортів, кожен із яких ніс по 108 кілограмів тротилу, таки пробилися через хвилі й наближалися до Севастополя.

"70 кілометрів нам залишалось до фрегата "Адмірал Макаров". Всі в напруженні, що от ми його атакуємо. І тут – нам вирубають зв'язок. Ілон Маск виключив "Старлінки", через які ми керували дронами" , – розповів один з учасників операції.

"Федоров намагався його переконати, але Маск не слухав. Наші теж через свої канали намагались вирішити ситуацію, але американці кажуть, що це, мовляв, приватна компанія, ми не можемо на них тиснути" , – заявив один з присутніх тоді в бункері.

Команда спробувала повернути дрони назад на базу, проте допливли тільки два борти: "Навіть ті два борти, які повернулися, дали неоціненну інформацію. По зв'язку, по навігації, по корпусу і так далі".

Один із розробників розповів, що в СБУ та ВМС – працювала ціла військова лабораторія, яка все вивчила, врахувала і уже через місяць, у жовтні, вдалося вдарити по російських цілях у бухтах Севастополя.