У Києві відкрили новий McDonald’s

В Києві відкрили новий заклад всесвітньо відомої мережі МакДональдз. Тепер фастфуд знаходиться на місці індійського ресторану "Бомбей-палас" в Печерському районі Києва, пише Людмила Жукова, РБК-Україна.

Нове кафе розташувалося біля мосту Патона, на бульварі Миколи Міхновського, 33а (екс-назва - Дружби народів).

Площа новенького "маку" складає 444 квадратних метри. Ресторан може розмістити до 84 гостей всередині залу, та ще 36 людей на терасі. До послуг гостей також у наявності 10 терміналів самообслуговування.

"У гарну погоду відвідувачі можуть взяти ароматну каву із собою на прогулянку містом, а автомобілістам буде зручно замовити улюблені страви на МакДрайві, облаштованому двома лініями в’їзду" , - зазначають у компанії.

Новий McDonald’s вирізняється особливим архітектурним рішенням і гармонійно вписаний у культурно-історичний ландшафт міста.

У цьому McDonald’s вперше в Україні втілений особливий дизайн, який завдяки круглим формам символізує інклюзивність, створює відчуття єдності й запрошує до спілкування.

Ресторан та доставка McDelivery працюватимуть з 07:00 до 22:00, а McDrive - з 07:00 до 23:00.

Українцям нагадують, що під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття, і робота відновлюється орієнтовно через годину після скасування тривоги.