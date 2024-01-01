У НАТО впевнені, що Швеція цьогоріч приєднається до Альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Альянс у 2024 році завершить давно запланований процес вступу Швеції. Про це він сказав в інтерв’ю DPA, повідомляє Європейська правда.

Столтенберг висловив упевненість, що Швеція буде тридцять другим членом альянсу на Вашингтонському саміті НАТО в липні, підкресливши, що Стокгольм виконав свої зобов’язання перед Туреччиною.

Наразі, як зазначає DPA, тривають переговори між США й Туреччиною щодо угоди про постачання винищувачів F-16, яку додатково вимагає уряд в Анкарі.

Швеція подала заявку на членство в НАТО в травні 2022 року після початку російської агресії проти України і сподівалася приєднатися до Альянсу того літа. Однак Туреччина звинуватила шведську політику у недостатній боротьбі з "терористичними організаціями".

Після поступок Швеції президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що дозволить ратифікацію угоди турецьким парламентом, і своє схвалення дав його профільний комітет. Водночас він хоче, аби Конгрес США схвалив постачання Анкарі американських винищувачів F-16.

Наступний черговий саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні з 9 по 11 липня, тоді ж відзначатиметься 75-та річниця створення Альянсу.

Для того, щоб Швеція могла брати участь у ньому як повноправний член, всі нинішні члени альянсу повинні ратифікувати так званий протокол про приєднання. Разом із Туреччиною цього ще не зробила Угорщина.