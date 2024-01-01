У Харкові під час тривоги запустили салют
У Харкові невідомі за допомогою пульта дистанційного керування запустили феєрверк у ніч на 1 грудня. Про це заявили в поліції Харківської області, повідомляє Українська правда.
"Близько опівночі у Слобідському районі Харкова до поліції надійшло кілька викликів від громадян, що у парку невідомі запустили феєрверк.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці виявили установку запуску феєрверка, до якої виведено провід. Попередньо встановлено, що феєрверк був запущений за допомогою пульта для дистанційного запуску", – йдеться в повідомленні.
Поліція повідомляє, що намагається встановити особи порушників.
Повітряна тривога лунала у Харкові приблизно з 22:40 до 00:05.