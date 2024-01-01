Морські безпілотники СБУ можуть стріляти, а не лише несуть вибухівку – ЗМІ

У новому поколінні розроблених Службою безпеки України надводних дронів SeaBaby використовується потужніший заряд вибухівки, вони також можуть стріляти по ворогу, повідомляє Українська правда.

За даними видання, в новому поколінні цих машин бойову частину збільшили в кілька разів і довели зі 108 до 850 кілограмів (вибухівки), використовують найкращі системи зв'язку, кожна з яких коштує понад 300 тисяч доларів, корпус виготовляють із непомітного для радарів матеріалу та послуговуються ще багатьма інноваційними рішеннями.

Наприклад, уже зараз на дронах стоїть вогнеметна система, яка дозволяє вести в прямому розумінні морський бій. Кадри першого в історії бою між безпілотниками й береговими кораблями є в розпорядженні УП.

На відео зафіксовано, як українські дрони СБУ ведуть вогонь по човнах росіян, які вискочили з одного з кримських військових портів, щоб потопити дрони. Але безпілотники, замість того, щоб утікати, розвернулись і відкрили вогонь у відповідь.

Саме новим SeaBaby 17 липня 2023 року і був уражений Кримський міст.

"Успішні атаки дронами довели, що це один із ефективних способів протидії ворогу на морі. Ми почали масштабувати використання надводних дронів. Сьогодні СБУ працює дронами SeaBaby. Це вже нові й більш досконалі покоління морських дронів. До цієї розробки не мають відношення жодні приватні компанії. Над нею працює команда фахових співробітників СБУ, інженерів, айтішників і військових моряків", – заявив голова СБУ Василь Малюк.