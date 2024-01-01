У Німеччині майже не зросла кількість біженців з України у 2023 році

Кількість людей, які втекли до Німеччини від війни в Україні, майже не збільшилася у 2023 році порівняно з попереднім роком. Про це свідчать дані Федерального міністерства внутрішніх справ.

Станом на 25 грудня в Центральному реєстрі іноземців, які в'їхали до Німеччини у зв'язку з російським нападом на Україну, було зареєстровано 1 132 758 осіб. Станом на 31 грудня 2022 року влада зареєструвала 1 045 185 біженців від війни.

Земля Північний Рейн-Вестфалія, де зараз проживає понад 231 000 українців, прийняла найбільше біженців у Німеччині.

За нею йдуть Баварія (158 505) і Баден-Вюртемберг (154 749), а за ними – Нижня Саксонія (111 885). Найменше біженців перебувають у Бремені (12 188) і Саар (15 328).