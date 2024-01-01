РФ не рахується з втратами, щоб створити враження необмежених ресурсів – Годжес

Росія не рахується з втратами у живій силі на полі бою, аби створити враження необмеженості людських ресурсів і підірвати волю українців до боротьби, а Заходу – до підтримки України. Таку думку висловив екскомандувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес в ефірі телемарафону, коментуючи наступальні операції Росії, проведені восени, повідомляє Укрінформ.

"Я вважаю те, що ми бачимо, - це спроба Кремля створити перед Заходом враження, що в Росії є необмежені ресурси, що вони будуть з’являтися знову і знову" , - сказав Годжес.

Він констатував, що Кремль не переймається втратою своїх солдатів, яких набирають здебільшого з далеких від Москви та Санкт-Петербургу етнічних регіонів.

"Вони (російське керівництво, – ред.) готові втрачати сотні солдатів щодня, аби тільки це виглядало так, що в них є безмежна кількість резервів" , - зауважив генерал.

За його словами, у Кремлі розраховують у такий спосіб підірвати волю українців до боротьби, а в Заходу – бажання допомагати Україні, оскільки в Росії знають, що у них "немає можливості завдати Україні рішучого нокауту".

Як повідомлялося, Сили оборони України за минулу добу ліквідували 780 російських загарбників.