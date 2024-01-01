В Україні відкрився ринок землі для юридичних осіб

1 січня 2024 року починається новий етап запровадження закону "Про ринок землі" – ринок відкривається для юридичних осіб. Також громадяни отримають право набувати у власність до 10 тис га землі, повідомляє Економічна правда.

Ринок землі стартував 1 липня 2021 року. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю могли тільки фізособи – громадяни України з обмеженням 100 га.

Закон також забороняє купувати землю іноземцям: відповідно до закону, іноземці зможуть купувати українські землі тільки після ухвалення відповідного рішення на загальнонаціональному референдумі. Коли він відбудеться – не відомо.

21 грудня 2023 року Дмитро Разумков із групою нардепів до Верховної Ради подали законопроєкт про відтермінування відкриття ринку землі для юросіб та підвищення розміру отримання у власність ділянок однією особою. Депутати хочуть відкласти запровадження цих норм до 1 січня 2025 року.