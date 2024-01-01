Німці не бачать завершення війні в Україні у 2024 році

Переважна більшість німців не очікує припинення війни РФ проти України у 2024 році. 70 відсотків жителів Німеччини вважають малоймовірним, що вона завершиться до кінця року, повідомляє Deutsche Welle.

Протилежної думки дотримуються лише 15 відсотків респондентів, випливає з оприлюднених у понеділок, 1 січня, результатів опитування, проведеного соціологічним інститутом YouGov на замовлення інформаційного агентства dpa.

Надій на завершення бойових дій у Секторі Гази в німців дещо більше, але в їхнє припинення у 2024 році більшість (52 відсотки) не вірить. Встановлення миру вважають імовірним 32 відсотки, тоді як 16 відсотків не мають певної думки.

Опитування провели онлайн 15-19 грудня серед 2092 респондентів. Воно вважається репрезентативним для повнолітніх німців.