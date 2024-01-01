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По всій Україні повітряна тривога через "Шахеди" та МіГ-31К

Декілька груп дронів-камікадзе "Шахедів" рухаються Україною в обід 1 січня. Також у низці областей загроза застосування авіаційного озброєння.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили.

"Декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed" в Сумській області, курс південний/південно-західний", – йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога в Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Херсонській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Станом на 14:56 тривогу оголосили в усіх областях України.

14:57. Зафіксовано зліт кількох МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ).

14:59. Декілька груп "Шахедів" рухаються вглиб України через Сумську та Полтавську області.

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