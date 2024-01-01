У кількох областях повітряна тривога через "Шахеди"
Декілька груп дронів-камікадзе "Шахедів" рухаються Україною в обід 1 січня. Також у низці областей загроза застосування авіаційного озброєння.
Про це повідомили Повітряні сили.
"Декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed" в Сумській області, курс південний/південно-західний", – йдеться в повідомленні.
Повітряна тривога в Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Херсонській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Станом на 14:56 тривогу оголосили в усіх областях України.
14:57. Зафіксовано зліт кількох МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ).
14:59. Декілька груп "Шахедів" рухаються вглиб України через Сумську та Полтавську області.
15:38. У більшості областей відбій тривоги.
Наразі тривога триває в областях, де є загроза ударів "Шахедами".