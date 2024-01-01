Путін: Російська армія вчиться використовувати нове озброєння
Президент Росії Володимир Путін заявив, що російська армія вчиться використовувати сучасні види озброєння на полі бою та реагувати на них "з точки зору виробництва". Про це Путін сказав під час поїздки до військового госпіталю, повідомляє Українська правда.
"Сучасне мистецтво ведення війни, ефективність залежить від того, наскільки швидко армія може зорієнтуватися щодо того, що є найбільш важливим на цей момент, відреагувати на це з точки зору виробництва і впроваджувати це якомога швидше під час бойових дій.
У нас це виходить краще, ніж будь-де. Це дуже величезна перевага, яка з'являється у наших Збройних сил. Думаю, що так діяти сьогодні не може ніхто", – заявив російський диктатор.
Він також заявив, що здібності російських збройних сил "кратно зростають".
"Практично стратегічна ініціатива сьогодні перебуває в наших руках. Акуратно навчилися діяти, не виконувати бойові завдання за будь-яку ціну. У всякому разі так мені доповідають. Я на цьому наполягаю: будь-які операції проводити після серйозного вогневого ураження. Наші ЗС стають настільки дієздатними і настільки готовими застосовувати сучасні засоби озброєння, наскільки до цього не готова жодна армія у світі", – додав Путін.
При цьому він оцінив ситуацію на фронті як "задовільну" для РФ. Посміхаючись, він уточнив, що назвав її так, бо не буде "давати високих оцінок".