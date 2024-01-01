Путін: Російська армія вчиться використовувати нове озброєння

Президент Росії Володимир Путін заявив, що російська армія вчиться використовувати сучасні види озброєння на полі бою та реагувати на них "з точки зору виробництва".﻿﻿ Про це Путін сказав під час поїздки до військового госпіталю, повідомляє Українська правда.

"Сучасне мистецтво ведення війни, ефективність залежить від того, наскільки швидко армія може зорієнтуватися щодо того, що є найбільш важливим на цей момент, відреагувати на це з точки зору виробництва і впроваджувати це якомога швидше під час бойових дій.

У нас це виходить краще, ніж будь-де. Це дуже величезна перевага, яка з'являється у наших Збройних сил. Думаю, що так діяти сьогодні не може ніхто" , – заявив російський диктатор.

Він також заявив, що здібності російських збройних сил "кратно зростають".

"Практично стратегічна ініціатива сьогодні перебуває в наших руках. Акуратно навчилися діяти, не виконувати бойові завдання за будь-яку ціну. У всякому разі так мені доповідають. Я на цьому наполягаю: будь-які операції проводити після серйозного вогневого ураження. Наші ЗС стають настільки дієздатними і настільки готовими застосовувати сучасні засоби озброєння, наскільки до цього не готова жодна армія у світі" , – додав Путін.

При цьому він оцінив ситуацію на фронті як "задовільну" для РФ. Посміхаючись, він уточнив, що назвав її так, бо не буде "давати високих оцінок".