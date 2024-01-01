Байден: США зараз у кращому становищі, ніж будь-яка інша держава

Президент США Джо Байден у новорічному привітанні висловив надію, що в американців буде "здоровий, щасливий і безпечний Новий рік". Про це Байден із своєю дружиною Джилл сказали в інтерв’ю телеведучому Раяну Сікресту, повідомляє Європейська правда.

"Але крім цього я сподіваюся, що вони (американці – ред.) розуміють, що ми перебуваємо в кращому становищі, ніж будь-яка інша держава, щоб бути провідною країною у світі" , – зазначив глава Білого дому.

Коли Байдена попросили поділитися своїми найяскравішими спогадами з 2023 року, він сказав: "Люди тепер мають можливість заробляти на життя, і вони створили багато робочих місць для понад 14 мільйонів людей" .

"Я просто почуваюся добре, американський народ піднявся. Вони пережили важкі часи через пандемію, але тепер ми повертаємося" , – додав американський президент.

Водночас Джилл Байден закликала бути "позитивними, оптимістичними і добрими один до одного".

Подружжя Байденів святкує Новий рік на острові Санта-Крус в Карибському морі.