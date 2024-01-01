Окупанти мінують Чорне море авіабомбами, щоб зірвати роботу коридору – ЗМІ
Після відновлення Україною контролю над Чорним морем і роботи "зернового коридору" російські окупанти вдаються до різних підлостей на кшталт мінування акваторії керованими авіабомбами, повідомляє Українська правда.
Росію не задовольняє робота "зернового коридору" в обхід її позиції. Агресор намагається продовжувати обстріли ракетами і дронами. За словами заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова, станом на кінець 2023 року майже 180 об'єктів портової інфраструктури були повністю чи частково знищені.
"Росіяни не були б самими собою, якби не вигадали якісь нові можливості зриву нормальної роботи українського коридору. З останніх пакостей авторства російських військових варто згадати дистанційне мінування моря керованими авіабомбами.
Бомбардувальники ЗС РФ скидають із безпечної для себе відстані на наймілкіші частини морського шляху КАБи зі спеціальними датчиками, які вибухають, коли над ними пропливає корабель. За таким заняттям українська ракета ППО і зловила російський Су-24М 5 грудня біля Зміїного", – йдеться в статті.