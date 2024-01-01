Окупанти мінують Чорне море авіабомбами, щоб зірвати роботу коридору – ЗМІ

Після відновлення Україною контролю над Чорним морем і роботи "зернового коридору" російські окупанти вдаються до різних підлостей на кшталт мінування акваторії керованими авіабомбами, повідомляє Українська правда.

Росію не задовольняє робота "зернового коридору" в обхід її позиції. Агресор намагається продовжувати обстріли ракетами і дронами. За словами заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова, станом на кінець 2023 року майже 180 об'єктів портової інфраструктури були повністю чи частково знищені.

"Росіяни не були б самими собою, якби не вигадали якісь нові можливості зриву нормальної роботи українського коридору. З останніх пакостей авторства російських військових варто згадати дистанційне мінування моря керованими авіабомбами.