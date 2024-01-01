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Набула чинності заборона на імпорт російських алмазів до Євросоюзу

Набула чинності заборона на імпорт російських алмазів до Євросоюзу
Фото: Рixabay

З понеділка, 1 січня, набула чинності заборона на торгівлю алмазами, що походять з РФ, повідомляє Європейська правда.

Відповідне рішення щодо російських алмазів було ухвалене в межах 12-го пакету санкцій проти РФ.

Ухвалені заходи передбачають заборону на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передання діамантів із Росії. Заборона, раніше погоджена на рівні "Групи семи", почне діяти з 1 січня 2024 року.

Обмеження щодо російських діамантів, що обробляються в третіх країнах, впроваджуватиметься з 1 березня по 1 вересня 2024-го.

За оцінками, експорт алмазів та діамантів приносить Кремлю 4 мільярди євро на рік.

Нагадаємо, 18 грудня Рада Європейського Союзу завершила процес ухвалення дванадцятого пакета санкцій проти Росії

Крім того, держави "Групи семи" за підсумками віртуального саміту 6 грудня оголосили про наміри до 1 січня 2024 року запровадити обмеження на діаманти російського виробництва.

До 1 вересня 2024-го країни "Групи семи", які є основними імпортерами необроблених діамантів, створять механізм перевірки та сертифікації необроблених алмазів і консультуватимуться в цьому питанні з країнами-виробниками й партерами, додали лідери.

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