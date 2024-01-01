ОВА: Окупанти вдарили по Південному на Донеччині, один загиблий
Росіяни 1 січні обстріляли з артилерії селище Південне Торецької громади Донецької області, у результаті чого загинув 65-річний чоловік, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Facebook.
"Ще 1 загиблий цивільний на Донеччині у перший день нового року".
За його словами, росіяни обстріляли з артилерії Південне Торецької громади — вбили 65-річного чоловіка.
Надвечір 30 грудня війська РФ атакували Селидове на Донеччині ракетою С-300 : загинув чоловік, ще 6 людей зазнали поранення.