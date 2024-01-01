Зеленський привітав Італію з початком головування у G7

Президент України Володимир Зеленський сподівається на продовження успішної співпраці між Україною та "Групою семи" з огляду на головування Італії в G7 цього року, повідомляє Європейська правда.

Про це Заленський написав у своєму Twitter (Х) 1 січня.

Зеленський привітав прем’єрку Італії Джорджію Мелоні з початком головування Італії в "Групі семи".

Він подякував італійським партнерам за те, що вони "захищають свободу та життя, підтримують глобальну стабільність і міжнародний порядок, заснований на правилах".

"Бажаю італійському головуванню в G7 успіхів у реалізації пріоритетів і сподіваюся на продовження успішної співпраці між Україною та "Групою семи" в подоланні спільних глобальних викликів", – зауважив глава держави.

Як повідомлялось, 1 січня Італія розпочала головування у G7, змінивши в цій ролі Японію.

Посол Італії в Україні П’єр Франческо Дзадзо очолив групу послів країн G7 в Києві, які допомагають у втіленні реформ.

До складу "Групи семи" входять США, Британія, Франція, Італія, Німеччина, Канада і Японія, а також ЄС як об'єднання. Росію вигнали з цього формату після окупації Криму у 2014 році.