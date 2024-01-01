Bloomberg: РФ зіткнулася з проблемами під час експорту нафти в Індію через санкції

Імпорт сирої нафти в Індію з Росії впав через проблеми з платежами. Цьому сприяли санкції з боку Заходу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Після зростання до рекордного рівня у 2,15 мільйона барелів на день у травні імпорт нафти з Росії коливався в бік зниження, різко знизившись у період з листопада до грудня до 1,48 мільйона барелів на день минулого місяця" , - йдеться в матеріалі.

Аналітики вказують, що нафта сорту "Сокіл" не могла бути поставлена через проблеми з оплатою на тлі посилення санкцій.

Що стало причиною проблем

Індійські нафтопереробні заводи, які у 2023 році купували у "Сокола" в середньому 140 000 барелів на день, минулого місяця не змогли отримати жодного такого вантажу.

ТОВ "Сахалін-1", що видобуває нафту на Далекому Сході РФ, не змогло відкрити банківський рахунок в Об'єднаних Арабських Еміратах, щоб дозволити покупцям платити в дирхамах. Провідний аналітик із сировини компанії Kpler Віктор Катона заявив, що з шести танкерів, які простоюють біля узбережжя Індії, два вказали, що можуть змінити маршрут до Китаю.

Торгівля РФ з Індією триватиме

Bloomberg пише, що торгівля нафтою сорту "Сокіл" між Росією та Індією, найімовірніше, продовжиться.

"Три додаткових операції з перевалки вантажів "Сокіл" із судна на судно і три нових вантажі - NS "Антарктика", "Ягуар", "Східний проспект" - тепер вказують Індію як кінцевий пункт призначення" , - пише видання.

За весь 2023 рік імпорт нафти Індії з Росії збільшився більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 1,79 мільйона барелів на день, тоді як імпорт нафти з Іраку, другого за величиною постачальника, скоротився на 11% до 908 000 барелів на день.

Експорт російської нафти

Доходи від експорту нафти є основою для російського бюджету та дозволяють підтримувати військову економіку Москви.

ЄС заборонив імпорт із Росії сирої нафти, що доставляється морським шляхом, та очищених нафтопродуктів. Наслідки заборони нафту для Росії значні. Близько половини її сукупного експорту нафти прямували до ЄС. У 2021 році ЄС імпортував нафти на суму 71 млрд євро: сиру нафту (48 млрд євро) та продукти нафтопереробки (23 млрд євро) із Росії. Втрата цього провідного прибуткового ринку має значний структурний вплив на Росію, бюджет якої значною мірою залежить від нафтових доходів.

Водночас, індійський маршрут, один із найприбутковіших російських маршрутів торгівлі нафтою з моменту введення західних санкцій, стикається із серйозною проблемою через проблеми оплати у валюті, яка відрізняється від долара, і не має короткострокового рішення.