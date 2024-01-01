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Фінляндія продовжить допомагати Україні та збільшить виробництво боєприпасів

Фінляндія продовжить допомагати Україні та збільшить виробництво боєприпасів

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що уряд країни продовжить допомагати Україні, а також зміцнить свою обороноздатність, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив у новорічному привітанні, яку опублікував уряд країни.

"Фінський народ і держава продовжують рішуче підтримувати Україну. Наші рішення на національному рівні, такі як збільшення виробничих потужностей для важких боєприпасів, дозволяють підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Водночас ми також зміцнюємо нашу власну обороноздатність", – зазначив Орпо.

Прем'єр нагадав, що жорстока загарбницька війна РФ проти України триває вже майже два роки, зауваживши, що вона змінила безпекову ситуацію в Європі, тоді як "українці хоробро борються за свою країну, за Європу загалом та за західні цінності".

"В межах Євросоюзу ми активно працюємо над тим, щоб Європа була єдиною з Україною. Початок переговорів про вступ з Україною є сигналом надії для українського народу: Україну запрошують приєднатися до європейської сім'ї, і її місце – в ЄС", – наголосив Орпо.

Приймаючи Україну до ЄС, додав очільник фінського уряду, європейські країни також беруть на себе зобов'язання підтримувати Київ на довгостроковій основі.

Водночас президент Фінляндії Саулі Нііністьо у своєму новорічному зверненні закликав інвестувати у виробництво зброї, щоб довести, що Європа є сильною.

Нагадаємо, у вересні Нііністьо застерігав Європу щодо ризиків ескалації повномасштабної війни Росії проти України.

Також він казав, що не бачить перспектив завершення війни в Україні найближчим часом і вважає серйозним ризик її розширення чи застосування ядерної зброї.

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