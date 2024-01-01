Норвегія дозволила прямий продаж Україні зброї та продукції оборонного призначення

Уряд Норвегії вирішив дозволити прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення від своєї оборонної промисловості Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це інформує урядовий портал країни.

Як йдеться в повідомленні, ця зміна політики норвезького уряду набуде чинності 1 січня 2024 року. За словами глави МЗС країни Еспена Барта Ейде, підтримка України важлива для норвезької та європейської безпеки.

"У надзвичайній безпековій ситуації, що склалася внаслідок загарбницької війни РФ, надзвичайно важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Ми повинні планувати можливість того, що... війна може продовжитись. Тому уряд вирішив дозволити прямі продажі зброї та оборонної продукції норвезької оборонної промисловості в Україну", – заявив він.

Як йдеться у повідомленні, за умови, що експорт відповідає вимогам щодо перевірених потреб та контролю кінцевого користувача, уряд вирішив дозволити прямий продаж Норвегією зброї та продукції оборонного призначення Україні.

"Ця зміна означає, що ми захищаємо фундаментальні інтереси політики оборони і безпеки Норвегії разом з нашими союзниками. Уряд використовує низку інструментів, щоб сприяти важливій ролі оборонної промисловості в поточній ситуації у сфері політики безпеки", – зазначив міністр оборони країни Бйорн Аріль Грам.

МЗС Норвегії наголошує, що експортні ліцензії на прямі продажі будуть надаватися лише в індивідуальному порядку та будуть ретельно оцінюватися. Контроль і надалі відбуватиметься у суворих та відповідальних рамках, відповідно до норвезьких правил експортного контролю.

Раніше прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про плани надати Україні додаткову допомогу для посилення протиповітряної оборони, фінансову підтримку для сфери охорони здоров’я та освіти і, крім того, профінансувати нарощування виробництва боєприпасів.

Норвегія, нагадаємо, разом з Британією планує допомагати Україні стратегічно посилити Військово-морські сили.