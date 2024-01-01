Сили ППО вдень знищили 9 із 10 ворожих безпілотників

Під час атаки "Шахедами" по Україні пообіді в понеділок було знищено 9 із 10 ворожих безпілотників, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили Повітряні сили ЗСУ.

"Близько 14.00 1 січня 2024 року російські окупанти атакували 10-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з північного напрямку.

Протиповітряною обороною знищено дев’ять ворожих "Шахедів".

Також на східному напрямку знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59".

Що передувало:

У Києві та області у понеділок вдень оголошували повітряну тривогу через ворожі ударні БпЛА, працювала протиповітряна оборона.

У ніч на 1 січня росіяни запустили по Україні рекордну кількість ударних БПЛА типу "Шахед" − 90 штук, 87 з них вдалося збити.