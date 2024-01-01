Атака "Шахедами": у двох районах Київської області пошкоджено будинки та авто

Під час атаки росіян "Шахедами" в понеділок удень у двох районах Київщини пошкоджено 4 приватних будинки та 4 легкових автомобілі, повідомляє Українська правда.

Про ве повiдомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко у Facebook.

"Тривога в області оголошувалася впродовж першого дня нового року тричі. Остання тривала майже 2,5 години через чергову атаку ворожих БПлА.

Впродовж цього часу на Київщині працювала ППО. Завдяки ефективній роботі наших захисників по ворожих цілях, потраплянь в обʼєкти критичної та житлової інфраструктури немає.

Водночас, зафіксовано падіння уламків в декількох населених пунктах двох районів області. Наразі вже відомо про пошкодження 4 приватних будинків та 4 легкових автомобілів. Крім того, через падіння уламків на відкритих територіях виникло загоряння травʼяного настилу. Пожежі оперативно ліквідовані".

Голова ОВА додав, що жертв та постраждалих немає. Мешканцям пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога.

Що передувало:

У Києві та області у понеділок вдень оголошували повітряну тривогу через ворожі ударні БпЛА, працювала протиповітряна оборона.

Згодом Повітряні сили повідомили, що під час атаки "Шахедами" по Україні пообіді в понеділок було знищено 9 із 10 ворожих безпілотників.