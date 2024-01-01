Наєв відзвітував про встановлення понад 500 тисяч протитанкових мін на Півночі

На ймовірних напрямках потенційного нового наступу російської армії з півночі встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін, повідомляє Ділова столиця.

Про це у своїй сторінці у Facebook, зазначив командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Створені протитанкові мінні поля, групи протитанкових мін. Встановлені комплекти протипіхотних вибухових пристроїв, фугаси, міновані завали та інші. Щільність мінно-вибухових загороджень у Північній операційній зоні збільшено в 16 разів. Паралельно були встановлені невибухові загородження та підготовлені до руйнування об’єкти транспортної інфраструктури, зокрема мости та дороги" , – пише він.

Як зазначив Наєв, у рамках проведення "стабілізаційної операції" було здійснено інженерне обладнання рубежів оборони, що включає фортифікаційне обладнання та систему інженерних загороджень.

Наразі"тривають заходи з удосконалення фортифікаційного обладнання рубежів оборони, а також обслуговування і нарощення інженерних загороджень", каже командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

Також на виконання рішення Ставки Верховного головнокомандувача тривають роботи над фортифікаційним обладнанням позицій другої лінії за активної участі місцевих органів влади, уточнює Наєв.

"Ми спільно створюємо умови для того, щоб державний кордон України в Північній операційній зоні став абсолютно непрохідним для ворожих сил. У тісній взаємодії з головами військових адміністрацій ми будуємо військові інженерно-технічні та фортифікаційні споруди, встановлюємо додаткові камери спостереження. Ця робота проводилася в режимі 24/7 усі 365 днів на рік" , –пише командувач Об'єднаних сил.

За словами командувача, "організовано постійну взаємодію з військовими адміністраціями з питань захисту об'єктів критичної інфраструктури, зокрема встановлення додаткових фортифікаційних споруд та обладнання і збільшення кількості мобільних вогневих груп протиповітряної оборони".

Окрім цього, як зазначив Сергій Наєв, "для боротьби з ворожими ДРГ з боку Росії по кордону Чернігівської та Сумської областей створено контрдиверсійні резерви. На найбільш загрозливих напрямках впроваджується використання інженерних перешкод, засоби контролю і спостереження за місцевістю та аеророзвідка".

Нагадаємо, у грудні 2023 року речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомляв, що росіяни не тільки щодня обстрілюють українське прикордоння в межах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, але й намагаються використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи.